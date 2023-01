Já mostramos no Intercept que os estados da Amazônia Legal tiveram uma explosão de clubes de tiro nos últimos anos. A expansão desse tipo de estabelecimento seguiu a rota do agronegócio e explodiu sob Bolsonaro . Os clubes cercam indígenas, municiam agromilícias e ajudam a explicar a violência acima da média da região. Agora, um novo levantamento feito com base em dados fundiários, cruzados com os registros de clubes de tiro do Exército, traz uma nova camada de informação: a maioria desses clubes fica em zonas rurais – e muitos dentro de fazendas, algumas com histórico comprometedor.

Um vídeo com cenas de matança durante a caça de três onças havia sido vazado para o programa do Ratinho. A força tarefa foi atrás dos caçadores ilegais, mas não encontrou ninguém na fazenda – além de Gavião e das armas. A onça foi levada a um abrigo. Um veterinário chamado Éderson Viaro, conhecido como Dersão, foi apontado como o responsável pelos maus-tratos e pela caça ilegal.

Q uando foi resgatada, em 2005, a onça Gavião pesava 100 quilos. Passou 11 anos de sua vida amarrada como um cachorro em um cabo de aço de 20 metros. Teve suas garras cortadas. Com ela, os policiais encontraram uma grande quantidade de armas. Naquele dia, a força-tarefa com Ibama, Ministério Público Federal e a Polícia Federal buscavam caçadores de onças na fazenda São Jorge, em Lambari do Oeste, no Mato Grosso.

Em 2004, um caçador preso em Cáceres apontou Dersão , dono da Fazenda São Jorge, como seu patrão. O fazendeiro teria conseguido escapar do flagrante da Fundação Estadual do Meio Ambiente no Parque Estadual do Guirá, região do Pantanal. Na ocasião foi informado que Dersão era considerado um caçador experiente e tinha autorização do Exército para transportar armas, sob a justificativa de fazer parte de clube de tiro, podendo conduzir o armamento para participar de competições.

O Clube de Caça e Tiro Esportivo Mato Grosso foi fundado poucos anos depois das denúncias, em 2010. É presidido pelo advogado Marcelo Barroso Viaro, filho de Dersão. Em 2022, Dersão chegou a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta com o MPF em 2022 em que se compromete a parar de caçar animais silvestres e realizar safáris.

A página do clube está desatualizada e o site, fora do ar. O advogado Marcelo Barroso Viaro foi procurado no número que consta em seu cadastro no Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, mesmo telefone que consta no site do clube de tiro. Em contato pelo Whatsapp, informaram que o celular não era dele.

Outro histórico preocupante no Mato Grosso é o clube Associação de Tiro de Alta Floresta, fundado em 2018, que fica na zona rural da cidade mato-grossense de mesmo nome. Seu presidente, André Bianchini Serafin, é também sócio da Brasil Tropical Pisos, uma fabricante que, segundo seu site, exporta pisos e decks de madeira maciça “para mais de 35 países”. O clube está localizado em um lote rural em nome da empresa.

A Brasil Tropical Pisos é ré em uma ação civil pública em que o Ministério Público Federal a acusa de fazer parte de um grupo que invadiu o Parque Nacional do Juruena. O espaço, criado em 2006, fica em uma área próxima à divisa do Mato Grosso com o Amazonas, em pleno arco do desmatamento.

A região ainda está em vias de ser delimitada como território indígena. Um despacho da Fundação Nacional do Índio, de 2011, aprovou as conclusões para reconhecer os estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados, onde moram indígenas das etnias Apiaká, Munduruku e por um grupo de indígenas isolados “cuja filiação étnica resta desconhecida”.