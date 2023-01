O que as investigações buscam esclarecer é se Torres chefiava o Ministério da Justiça com foco não apenas na gestão e elaboração de políticas públicas da pasta. A presença de um homem de confiança de Bolsonaro à frente do cargo, que comanda as polícias Federal e Rodoviária Federal, foi fundamental para que ele usasse a instituição para amparar movimentos golpistas, alimentando seus fanáticos apoiadores, como nos relatou um dos coordenadores da campanha de reeleição do ex-presidente.

Pedindo anonimato, uma fonte que acompanha de muito perto as investigações federais classificou Torres como “ponto fulcral” do processo golpista. E não só pela omissão apontada pela Polícia Federal, suspeita que o botou na cadeia . O ex-ministro bolsonarista estaria relacionado a escalada de todo tipo de ato golpista que se espalhou pelo país, desde a prisão de Roberto Jefferson; os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal no dia da votação no segundo turno; a minuta do golpe descoberto em sua casa e, por fim, a quebradeira que tomou de assalto as sedes dos Três Poderes em Brasília. Na sexta-feira, 27, o interventor Ricardo Cappelli revelou ainda a existência de um relatório da Secretaria de Segurança Pública pontuando que Anderson Torres sabia que poderia haver invasão na sede dos Três Poderes dois dias antes dos atos terroristas.

Nas investigações que correm na Polícia Federal, o aliado fiel de Bolsonaro e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é considerado peça chave para esclarecer o planejamento — financeiro e intelectual — e a estruturação do terrorismo bolsonarista que tentou impor um golpe aos brasileiros no dia 8 de janeiro.

“Ninguém [da coordenação da campanha] vai participar de um golpe. A história é implacável. Quem participar, vai preso. Vai para o livro dos traidores da pátria”. A frase, que hoje soa profética, foi dita às vésperas das celebrações dos 200 anos de Independência e dentro do Palácio do Planalto por um dos ministros que trabalhava pela reeleição do ex-presidente.. Naqueles dias, Bolsonaro usava a estrutura do governo para misturar um evento cívico militar com multidões inflamadas contra as urnas em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

O que esta fonte nos revelou, sob a condição de não ter a identidade revelada, foi que, por definição de Bolsonaro, os aliados de ocasião (chefes de partidos do Centrão, como PP, PL e Republicanos) trabalhariam por votos e ampliação de bancadas parlamentares e não se aprofundariam em tentativas de golpe. O papel de transformar pedidos antidemocráticos em atuação institucional se daria a partir de homens de confiança do clã, por dentro da máquina, a partir do Ministério da Defesa, da Advocacia-Geral da União e do Ministério da Justiça. A mesma informação foi relatada por um braço direito de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro.

À época, essas duas fontes não souberam – ou não quiseram – dar detalhes de como seria a atuação institucional dos ministérios. Elas se limitaram a apontar situações que eram públicas dessa atuação, como os questionamentos infundados que o Ministério da Defesa fazia sobre a eficácia das urnas e a blindagem que a AGU promoveu sobre Bolsonaro em questões eleitorais, como na reunião com diplomatas estrangeiros usada para atacar o sistema eleitoral brasileiro, além da a atuação na defesa de empresários que planejavam golpe pelo WhatsApp.

Já a lista de situações que levantam suspeitas nas investigações da Polícia Federal sobre a relação entre ações bolsonaristas radicais e a gestão direta ou indireta Ministério da Justiça com Torres é mais longa:

Em outubro , Torres comandou o processo de rendição e prisão do bolsonarista Roberto Jefferson, que atacava a Polícia Federal com granadas e tiros de fuzil. O ministro se deslocou até a casa de Jefferson, em Juiz de Fora, Minas Gerais, , mas parou no caminho, em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro (RJ), quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, alertou em decisão que a intervenção de autoridades no processo de prisão de Jefferson seria classificado como prevaricação.

Sob Torres, a Polícia Rodoviária Federal descumpriu decisão do TSE e promoveu inéditos bloqueios e blitze em áreas com grande eleitorado petista, que dificultaram o acesso de eleitores às urnas no segundo turno.

A demora da Polícia Rodoviária em realizar o desbloqueio de dezenas de rodovias tomadas por bolsonaristas que questionavam, sem fundamento, a eleição de Lula. A atuação levantou suspeitas no Tribunal de Contas da União sobre “possível omissão” da corporação;

A noite de terror dia 12 de dezembro em Brasília em frente à sede da PF, logo após a diplomação de Lula, quando se deu a prisão do indígena José Acácio Serere Xavante. A detenção na sede é incomum e ainda causa estranheza entre agentes da corporação, já que o prédio, localizado a menos de 2 km do hotel que hospeda Lula, sequer tem estrutura para lavrar um auto de prisão. Durante os ataques, Torres foi flagrado jantando tranquilamente em um restaurante na capital federal.

A minuta de um decreto que pretendia mudar o resultado da eleição foi apreendida na casa de Torres pela PF, em janeiro.

O ataque do dia 8 de janeiro aconteceu com a mínima resistência das polícias do DF, subordinadas à Secretaria de Segurança, comandada por Torres, após aceitar convite do governador Ibaneis Rocha para comandar a pasta.

O relatório da Secretaria de Segurança Pública do DF que aponta que Anderson Torres sabia da intenção dos golpistas em invadir a sede dos Três Poderes dois dias antes dos atos

Apesar de haver conhecimento do risco de ataque naquele fim de semana, Torres viajou aos Estados Unidos justificando férias. O período de folga, no entanto, só o período de folga começaria a valer a partir do dia 9, segunda-feira.

A destruição do acampamento em frente ao Exército, em Brasília, se deu por ação da Secretaria de Segurança Pública do DF e do Ministério da Justiça. Pastas que sob a gestão de Torres não resolveram o problema.

Neste início de investigação, os agentes identificam dois grupos que foram às ruas no dia 8: os fanáticos tios e tias do zap e uma espécie de pelotão de elite — menor, mas capacitado ao combate, com conhecimento do mapa dos prédios públicos, usando luvas para evitar registro de digitais, máscara de gás e portando facas e armas.

Esses grupos seriam financiados por empresários bolsonaristas de médio porte, como agricultores e comerciantes, motivados pela mentoria intelectual dos expoentes do bolsonarismo, como o presidente e seus ministros militares. Esta linha é uma das mais complexas de investigação, justamente pela necessidade de levantar provas robustas. É com tudo isso em mente que a Polícia Federal irá inquirir Torres no depoimento marcado para a próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro.

O advogado Marcelo Bessa, que defende Bolsonaro no inquérito dos atos golpistas no STF, afirmou que não comentaria o conteúdo da reportagem e que “qualquer manifestação ocorrerá em juízo — se necessário”, escreveu por mensagem. Na tarde de quinta-feira, pedimos posicionamento ao advogado de Torres, Rodrigo Roca. Até a publicação desta reportagem, ele não havia se manifestado.