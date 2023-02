Nos últimos 20 anos, o aumento foi de 1.700% – o que representa uma multiplicação por dezoito vezes no período. Nessa mesma janela, a inflação foi de 240%, segundo o IBGE, e o preço da soja, um dos principais fatores de valorização dessas terras, cresceu em 489%, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, o real depreciado e o boom das commodities levaram o valor da terra a um novo patamar. Só entre 2019 e 2021, o preço do hectare — equivalente a 10 mil metros quadrados – entre 10 das principais cidades do agronegócio no estado saltou de uma média de R$ 20 mil para R$ 43 mil.

Para o levantamento, foram selecionadas as fazendas com produtividade “média” e que tenham como finalidade “cultivo de grãos”, conforme as categorias da IHS Markit, em 10 cidades-chave do agronegócio no Mato Grosso: Brasnorte, Canarana, Campo Novo dos Parecis, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Querência, Sapezal, Sinop e Sorriso. Segundo o IBGE, esses municípios produziram o equivalente a R$ 56 bilhões em produtos agrícolas e 24 milhões de toneladas de soja e milho em 2021.

Os dados sobre valorização das terras são da consultoria IHS Markit e foram compilados a pedido de O Joio e O Trigo e do Intercept , pelo pesquisador Junior Aleixo, do Grupo de Estudos sobre Mudanças Sociais, Agronegócio e Políticas Públicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Parte desse avanço se dá sobre assentamentos que antes eram utilizados para a produção de alimentos . Em Sorriso, capital oficial do agronegócio, os moradores do assentamento Jonas Pinheiro orgulham-se da produção de mandioca e têm até uma pequena fábrica onde a transformam em farinha. Mas eles convivem com a incerteza.

O período Bolsonaro marcou também uma forte expansão do cultivo de soja no estado. A área de produção aumentou em 2 milhões de hectares – o equivalente em tamanho ao território de Sergipe.

As cidades analisadas têm estado no centro das atenções também pelo ponto de vista político: elas forneceram apoio entusiasmado à reeleição de Jair Bolsonaro e também a atos golpistas. Em 2021, Antonio Galvan, então presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, chegou a ser investigado por financiar manifestações antidemocráticas . No ano seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas de dezenas de empresários do agronegócio de Mato Grosso envolvidos em uma nova onda de ataques às instituições brasileiras.

Algumas das maiores altas no preço da terra se dão justamente nessa região. Entre 2020 e 2021, o valor do hectare dobrou em Sorriso, de R$ 25,5 mil para R$ 51,4 mil, e em Lucas do Rio Verde passou de R$ 26,5 mil para R$ 51,7 mil. Sinop, cidade tida como a capital do chamado Nortão de Mato Grosso, registrou uma valorização ainda mais expressiva: de R$ 17,5 mil para R$ 43,5 mil.

É o caso justamente do Nortão mato-grossense, que recebeu a bênção do governo federal para abrigar a Fato, Ferrovia Autorizada de Transporte Olacyr de Moraes. Nascido como empreendimento privado da Rumo, maior operadora logística do Brasil, o ramal conectará as cidades-chave do Nortão à ferrovia que vai de Rondonópolis, no sul do estado, ao porto de Santos, litoral paulista. O Ministério Público Federal contesta a obra, que afetaria duas terras indígenas do povo Bororo. Tanto a Funai quanto o Ibama, sob o bolsonarismo, ignoraram apelos das áreas técnicas por um maior cuidado com o empreendimento.

A alta das commodities tem reflexos nas áreas urbanas. Bairros planejados, com nomes em alusão a países da Europa central, são construídos em áreas valorizadas de Mato Grosso, enquanto favelas nascem às margens de cidades como Sorriso e Sinop. O processo de ocupação reflete também a prioridade em termos de obras de infraestrutura. Ao circular pelas cidades com terras mais valorizadas, é difícil ignorar as promessas de chegada de ferrovias e rodovias.

O clima político criado pelo bolsonarismo, aliás, também se transforma em valor de mercado. Fontes ouvidas pelo Joio e pelo Intercept confirmam que o aval para grilagem, desmatamento e avanço sobre terras públicas se reflete em um aquecimento da corrida fundiária.

Na série “Muito além da porteira”, o Joio mostrou como o atrelamento entre mercado financeiro e agronegócio atingiu um novo patamar no governo Bolsonaro. As maiores lideranças da área projetavam que os instrumentos privados ultrapassariam o Plano Safra, de dinheiro público, como principal meio de financiamento do setor – o que de fato ocorreu.

A Lei do Agro, sancionada em 2020, facilitou investimentos em Letras de Crédito do Agronegócio e Certificados de Recebíveis do Agronegócio, títulos vendidos no mercado financeiro que, de formas distintas, permitem que pessoas físicas invistam no setor. Logo em seguida, o Congresso aprovou um projeto de lei que regulamentou os fundos de investimento do agronegócio, os Fiagro.

O pesquisador Junior Aleixo acredita que o custeio da produção via mercado financeiro contribuiu para a explosão no valor da terra, por facilitar o fracionamento das propriedades – dadas como garantia nos empréstimos – e a transmissão do título de propriedade sem a necessidade de arbitragem judicial, o que representa “uma garantia jurídica para os investidores”.