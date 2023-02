Essas escolhas poderiam representar apenas uma preferência política do governo, mas havia muito mais envolvido. Elas eram a afirmação de uma visão teológica fundamentalista e de uma estratégia para conquistar territórios por meio da expansão do projeto evangelizador. Menos terra, mais pregação: era o auge do antigo sonho de oferecer aos indígenas a chamada cosmovisão cristã – uma ideologia teológica que busca enquadrar todas as dimensões da vida, e da sociedade, na assimilação pelo cristianismo –, sem ser repreendido pelas instituições que deveriam protegê-los e zelar pela laicidade do estado.

A presidência da Funai foi entregue por meses ao pastor Ricardo Dias , e a coordenação do órgão em Mato Grosso ficou com Henrique Tena, indígena evangélico, amigo de Damares, que presidia o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Indígenas, o Conplei. Para piorar, as demarcações de terras indígenas saíram do âmbito da Funai para o Ministério da Agricultura – por meio de um decreto derrubado pelo STF seis meses depois, em junho de 2019, numa decisão unânime.

Durante os anos Jair Bolsonaro, um projeto de supremacia cristã e de evangelização do país foi transformado em política de governo, e os povos indígenas estavam na mira. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sob o comando de Damares Alves, assumiu o controle da Funai e abriu os territórios indígenas para uma atuação que se distanciava do silêncio e da discrição habituais às agências missionárias, dando a elas um protagonismo poderoso. Agora, é necessário reconhecer o tamanho da responsabilidade das missões evangelizadoras no genocídio Yanomami.

Enquanto isso, as denúncias de avanço do garimpo sobre as terras indígenas se avolumavam, vindas de ativistas, organizações nacionais e internacionais. Confortáveis sob a proteção do governo, as agências missionárias não agiram, não denunciaram, não mostraram desconforto, não clamaram por uma intervenção.

O genocídio atravessou os anos do governo Bolsonaro como parte do processo de desproteção total da população indígena. Já estava em curso quando o pastor Marcos Coty – aliado de Bolsonaro e líder de uma das maiores e mais influentes agências missionárias no mundo, com forte atuação entre os povos indígenas – debochou do cacique Raoni, internado com covid-19 em setembro de 2020. Coty publicou um uma imagem dizendo que Raoni “teve o sistema antivírus atualizado”.

Essas organizações e agências missionárias criaram uma espécie de mundo paralelo, completamente autônomo e, em grande parte, desconectado da academia tradicional. Fundaram universidades, instituições de ensino e uma espécie de filosofia de conhecimento própria, que dispensava a necessidade de dialogar com centros não confessionais. Instituições como a Universidade das Nações, ligada à Jocum, e o Instituto Haggai, ambas espalhadas em várias partes do globo, formam anualmente um grande número de lideranças e missionários do campo evangélico.