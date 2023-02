Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Há 4 anos, as primeiras reportagens da Vaza Jato publicadas pelo Intercept revelaram um conluio entre os procuradores da Lava Jato com o juiz Sergio Moro com o objetivo de prender Lula a tempo de retirá-lo da disputa eleitoral. As informações em que se basearam as reportagens foram obtidas por Walter Delgatti. Ele teve acesso ao Telegram dos procuradores, interceptou o conteúdo das conversas e decidiu enviá-lo ao Intercept. Quando a bomba estourou, o bolsonarismo e o jornalismo lavajatista saíram em defesa do então ministro Sergio Moro. Tentaram confundir a opinião pública associando a ação do hacker com o trabalho dos jornalistas que publicaram a Vaza Jato. Apesar de ser óbvio, é importante lembrar que o Intercept nada tem a ver com a ação do hacker e apenas cumpriu uma obrigação jornalística ao receber as informações e publicá-las. Forçar uma ligação entre uma coisa e outra foi uma clara tentativa de encobrir os crimes que foram cometidos pelos procuradores e o juiz de primeira instância.

Delgatti foi preso pela Operação Spoofing naquele mesmo ano, mas solto em outubro de 2020. A liberdade ficou condicionada ao cumprimento de uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acessar e-mails, redes sociais e aplicativos de mensagens. Nesta semana, o site The Brazilian Report publicou uma reportagem que revela que Delgatti confessa ter sido incumbido por Jair Bolsonaro da missão de grampear o ministro Alexandre de Moraes. O hacker teria tentado clonar o chip do celular do ministro para buscar informações que poderiam comprometê-lo, derrubá-lo da presidência do TSE e colocar em dúvida o processo eleitoral. Essa informação chega logo depois da deduragem de Marcos do Val, que explanou um plano bolsonarista para grampear Xandão. Os dois relatos revelam a armação de uma arapuca criminosa contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, visando um golpe de Estado comandado diretamente pelo então presidente da República. Em agosto do ano passado, a deputada Carla Zambelli intermediou um encontro entre Bolsonaro e o hacker. Delgatti foi recebido no Palácio da Alvorada, onde ficou por duas horas com o ex-presidente. A reunião foi feita fora da agenda oficial, mas a reportagem da Veja registrou em fotos a entrada e a saída do hacker. Questionada pela imprensa, Zambelli afirmou que as conversas seriam apenas para encontrar fragilidades nas urnas eletrônicas. Um mês depois, a deputada colocou Delgatti em contato com Bolsonaro novamente. Ele relatou à Veja que Bolsonaro contou que já havia conseguido grampear conversas de Xandão e, agora, só precisaria que o hacker assumisse o crime. Em troca, o então presidente daria um jeito de limpar sua barra. “Ele (Bolsonaro) falou: ‘A sua missão é assumir isso daqui. Só, porque depois o resto é com nós’. Eu falei beleza. Aí ele falou: ‘E depois disso você tem o céu’”, revelou. Durante a Vaza Jato, Zambelli era muito próxima do então ministro bolsonarista Sérgio Moro, que chegou a ser seu padrinho de casamento. Naquele momento a deputada tratava o hacker como um bandido perigoso, comparável a Adélio Bispo — o homem que tentou assassinar Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018.

"Problemas psiquiátricos"? JÁ?



MAIS UM ADÉLIO?



Walter Delgatti Neto tem passagens na cadeia por furto qualificado, apropriação indébita, falsificação de documento público e estelionato.



Acho que dessa vez NÃO COLA!#GrandeDiaPF https://t.co/Ov8coiFbSB — Carla Zambelli (@Zambelli2210) July 25, 2019