Nos corredores que levam ao quarto andar do Superior Tribunal Militar, o STM, em Brasília, é possível ver as fotos dos ministros que passaram pela presidência da corte, que tem mais de 200 anos. Dentre dezenas de fotos de homens, uma única mulher se destaca. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha foi empossada ministra em 2007, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, hoje novamente presidente do país. Maria Elizabeth chegou a ficar oito meses na presidência interina do tribunal, posto para o qual pode retornar no futuro de forma definitiva. Ela é uma das cinco civis entre a maioria militar que compões as 15 vagas de ministros e modernizou o STM ao colocar no centro de muitas discussões temas antes não abordados, como assédio sexual contra mulheres militares e a discriminação de gênero nos tribunais.

Com os atos terroristas que tomaram a capital federal em 8 de janeiro, o STM entrou de vez na jogada. Pode ser o órgão a julgar os presos pelos atos golpistas. “Eu não tenho a menor dúvida de que o STM punirá com rigor todos esses atos golpistas de destruição, de dano, de vandalismo e de ofensas às Forças Armadas, como houve alguns por parte de militares, inclusive”, disse a ministra em entrevista ao Intercept. Maria Elizabeth reiterou que o Tribunal “cumprirá o seu papel, como sempre cumpriu dentro do Estado Democrático de Direito.”