Uma operação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE e da Polícia Federal resgatou mais de 200 trabalhadores que atuavam na colheita de uvas na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, em condições análogas à escravidão. Eles colhiam as uvas que iam parar nas garrafas de vinhos de marcas de renome como Aurora, Salton e Garibaldi. Desses 200 trabalhadores, 196 eram baianos. Foram recrutados na Bahia com a promessa de um salário de R$ 4 mil por dois meses de trabalho e com as passagens de ida e volta pagas pela empresa. Mas, ao chegarem lá , foram submetidos ao terror escravocrata.

Além das jornadas exaustivas de trabalho – chegavam a trabalhar das 5 da manhã às 8 da noite – , os trabalhadores dormiam em alojamentos insalubres e eram submetidos à tortura física e psicológica por capangas armados. Não tinham acesso à toalha, lençol e talheres. Recebiam comidas azedas e tomavam banhos gelados. Caso reclamassem ou ameaçassem abandonar o trabalho, eram chicoteados, atacados com spray de pimenta e choques elétricos. Como se já não bastasse esses requintes de crueldade, os trabalhadores ainda eram impedidos de sair do alojamento e eram obrigados a comprar produtos diretamente com os empregadores por preços mais altos que os do mercado. Extorquidos e endividados, ficavam ainda mais presos aos seus escravocratas.

Aurora, Salton e Garibaldi lavaram as mãos diante do caso. Em notas protocolares e ultrajantes, se fizeram de loucos e jogaram a responsabilidade nas costas de uma terceirizada responsável pela contratação dos trabalhadores. Lamentaram o ocorrido, repudiaram a violação dos direitos humanos, mas se absolveram. Os beneficiários da mão de obra escrava se apresentaram como meras vítimas da empresa terceirizada. Qual é a chance de empresas desse porte, que têm aumentado os lucros nos últimos anos, ignorarem completamente as condições em que os trabalhadores que colhem suas uvas vivem? Eu imagino que nenhuma, mas, mesmo que fosse uma questão de ignorância, ainda seria indecente.