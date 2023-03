Lembram daquele presidente humilde que comia pão com leite condensado, aparecia de bermuda e chinelão e assinava documentos com uma caneta bic? Pois então. No apagar das luzes do mandato, ele mobilizou o estado brasileiro para tentar surrupiar do próprio estado brasileiro com joias avaliadas em R$ 17 milhões.

Não fosse a firmeza de um auditor da Receita Federal, que interrompeu a tramoia, Bolsonaro estaria hoje com seu patrimônio multiplicado em aproximadamente 7 vezes. Ao longo do último ano de mandato, ele usou ostensivamente o estado brasileiro para tentar se reeleger a todo custo. Sem sucesso, tentou usar o estado pela última vez para tentar levar milhões em joias para casa. Foi assim que terminou o mandato do presidente que se elegeu prometendo acabar com a corrupção.

As provas dos crimes de peculato, advocacia administrativa e facilitação de contrabando foram se avolumando durante a semana e ainda estão sendo analisadas pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União. O caso está fartamente documentado por áudios, vídeos, fotos, depoimentos e documentos oficiais. Já não há qualquer dúvida de que as joias entraram no país ilegalmente e que funcionários públicos ligados ao presidente afrontaram as leis para tentar liberar as joias retidas na alfândega.