Um partido fundado por ricaços do alto escalão do mercado financeiro, formado majoritariamente por homens brancos do sul/sudeste que têm ojeriza ao Estado, jamais poderia ser considerado uma novidade na política. À época, escrevi que o Novo já nascia velho e que não passava de “um PSDB que ainda não sujou o sapatênis de camurça na lama”. Hoje estamos aqui, 7 anos depois, vendo o Novo com o sapatênis enlameado e sentando no colo do bolsonarismo junto com os tucanos. Essa era fácil de prever. Não há nada mais cliché na história da política nacional do que ricaços atuando como linha auxiliar da extrema-direita.

Qualquer analista minimamente informado conseguiu enxergar que estávamos diante de um engodo. O Novo nasceu na onda antipolítica que tomava conta do país naquele momento — a mesma onda que pariu o bolsonarismo. O discurso moralista e antipolítica atraiu os reacionários que mais tarde viriam a apoiar com unhas e dentes também o bolsonarismo. O destino do Novo estava escrito nas estrelas.

Nas eleições municipais de 2016, o Novo estreou na disputa eleitoral prometendo um novo jeito de fazer política. Os fundadores vendiam a ideia de que o partido era resultado de um movimento espontâneo formado por profissionais liberais, que queriam superar a chamada “velha política” por meio de práticas inovadoras e com base em uma agenda ultraliberal que reduziria a pó o papel do Estado na sociedade. “O Novo é diferente, é top, é moderno. E tem gente nova, honesta e liberal”, dizia a letra de um jingle de campanha do partido.

Nas eleições de 2018, João Amoedo, o principal fundador do partido, declarou voto em Bolsonaro, mas prometeu que o partido se manteria “independente e vigilante”. É claro que isso não aconteceu. Durante os 4 anos trágicos de extrema-direita no poder, o Novo se mostrou um parceiro fiel de Bolsonaro, sendo um dos partidos que mais votou a favor dos projetos do governo na Câmara. A fidelidade era tanta que a Gazeta do Povo, jornal que hoje defende as bandeiras do bolsonarismo, chegou a chamar o partido de “queridinho do presidente Bolsonaro”.

Quando viu as primeiras gotas de lama caindo em seu sapatênis, Amoedo ficou assustado. A atuação carniceira do seu então correligionário Ricardo Salles, no Ministério do Meio Ambiente de Bolsonaro, estava jogando por água abaixo a tentativa do Novo de se apresentar com um figurino moderninho no cenário político. Numa tentativa de recalcular a rota, o partido expulsou Salles alegando que o ministro estava muito alinhado ideologicamente ao bolsonarismo. O curioso é que, dois anos antes, Amoedo não viu problema em lançar Salles como candidato a deputado federal pela sigla com uma campanha que prometia balas de fuzil “contra a esquerda e o MST”.