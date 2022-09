Abin monitora risco de violência próximo a clubes de tiro no dia das eleições em São Paulo

O YouTube e o Facebook continuam permitindo a publicação de conteúdos antidemocráticos e com desinformação, com frequência beneficiando a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. É o que mostra a segunda parte de um relatório da ONG SumOfUs, que monitora grandes corporações pelo mundo. A primeira parte abordou como o Facebook lucrou com posts incentivando a violência no 7 de setembro.

Pesquisadores da ONG analisaram diversos anúncios nas plataformas e encontraram um ecossistema projetado para minar o processo eleitoral de três maneiras específicas: espalhando desinformação sobre as urnas eletrônicas, atacando autoridades do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e promovendo um golpe.

Na maior parte dos posts do Facebook, os anúncios são pagos por bolsonaristas que decidem divulgar conteúdos originalmente produzidos por Jair Bolsonaro. Como em uma postagem do candidato a deputado estadual Sargento Floriano, que impulsionou em sua página um vídeo de Bolsonaro questionando as urnas eletrônicas e dizendo “nós temos o direito de duvidar”.