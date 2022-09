O ex-juiz, ex-ministro e ex-ex-bolsonarista Sergio Moro viu de camarote o governador Carlos Roberto Massa Junior, o Ratinho Junior, pedir votos a um adversário dele na disputa pelo Senado no Paraná, Paulo Eduardo Martins, do PL. A cena constrangedora se deu na noite de segunda-feira, 12, num jantar que reuniu, segundo a campanha de Ratinho Junior, quase 200 dos 399 prefeitos do Paraná num dos mega-restaurantes de frango com polenta de Santa Felicidade, em Curitiba. O jantar promovido pela campanha de Ratinho tinha entre seus objetivos tentar fazer decolar a campanha de Martins, ferrenho bolsonarista. Segundo as pesquisas já divulgadas, ele aparece num distante terceiro lugar, atrás de Moro e do já senador Alvaro Dias, do Podemos, candidato a mais uma reeleição.

Foto: Divulgação/Coligação Pra Frente Paraná

O União Brasil, partido de Moro, faz parte da coligação de 11 partidos costurada por Ratinho Junior, do PSD. Assim, o ex-juiz achou uma boa ideia ir ao jantar. Convidado ao palco, ele discursou ao lado de políticos do PP, partido mais implicado na Lava Jato. “Quero destacar que o nosso único adversário nesta eleição é um adversário histórico do Ratinho Junior, é um adversário histórico meu, que é o PT”, confessou o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal, dando tapinhas no ombro do governador. No vídeo abaixo, pode-se ver que o discurso de Moro não empolgou o público.