Desprezo do governo Bolsonaro impulsionou a Bancada Indígena

No último domingo, dia 25, a direção nacional do PT enviou um ofício a todos os 2.376 vereadores do partido espalhados em 1.389 municípios brasileiros pedindo que eles solicitem aos respectivos prefeitos informações sobre o funcionamento do transporte coletivo em suas cidades no dia da eleição. O documento faz parte de uma série de medidas que o PT está tomando para garantir que a votação ocorra sem transtornos e evitar golpes baixos por parte da campanha e dos apoiadores de Jair Bolsonaro – ou o não reconhecimento dos resultados do pleito.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que donos de empresas de transportes urbanos que apoiam Bolsonaro poderiam reduzir as frotas em circulação nas ruas no próximo domingo para dificultar o acesso aos locais de votação por eleitores de baixa renda, faixa na qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem larga vantagem sobre o adversário.

“Frente a rumores sobre uma possível dificuldade de funcionamento dos transportes públicos no dia das eleições, 2 de outubro, o que dificultaria as pessoas de irem aos locais de votação, comprometendo o processo democrático, sugerimos que você faça um requerimento de informação ao executivo municipal se antecipando a possíveis problemas”, diz o ofício assinado pelo secretário nacional de assuntos institucionais do PT, Joaquim Soriano. Ao Intercept, o dirigente afirmou: “Esperamos atingir toda a coligação [que inclui outros nove partidos] e todos os vereadores e vereadoras que estão [comprometidos com] eleições livres e democráticas”.