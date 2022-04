O jornalista Lauro Jardim informa que o ex-procurador e atualmente político sem mandato Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, foi responsabilizado em decisão unânime do Tribunal de Contas da União, o TCU, pelo pagamento indevido de cerca de R$ 2 milhões em diárias e passagens a seus colegas da Lava Jato. O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot também foi condenado.

Os ministros do TCU acolheram os argumentos do Ministério Público de Contas e consideraram que cabe responsabilizar Dallagnol e Janot porque vários dos integrantes da Lava Jato recebia diárias e passagens para trabalhar em Curitiba em vez de serem oficialmente transferidos para a cidade. A força tarefa da Lava Jato no MPF começou a trabalhar no início de 2014 e só foi desativada em 2021, longos sete anos depois.

A farra das diárias na Lava Jato foi tema de reportagens da Vaza Jato. O procurador Diogo Castor de Mattos, por exemplo, recebeu 411 pagamentos adicionais que somaram R$ 374 mil para ir a Curitiba, onde ele morava na prática e tinha até apartamento na época. Tudo porque Castor estava formalmente lotado em Jacarezinho, uma cidade no interior do Paraná.

Não era caso único: outros procuradores da Lava Jato, como Carlos Fernando dos Santos Lima, jamais foram transferidos formalmente a Curitiba, e assim seguiram a receber diárias e passagens. Santos Lima também fez carreira e tem família em Curitiba, onde vive atualmente. Enquanto esteve na Lava Jato, entretanto, estava oficialmente vinculado à comarca de São Paulo. Assim, recebeu 377 diárias, que somam mais de R$ 361 mil.

Dallagnol, que embolsou centenas de milhares de reais com palestras que fez usando uma brecha legal que permite a procuradores darem aulas, chegou a justificar que fazia isso como forma de compensar as “perdas” que tinha por deixar de viajar e assim embolsar diárias. “Essas viagens são o que compensa a perda financeira do caso, pq fora eu fazia itinerancias e agora faria substituições. Enfim, acho bem justo e se reclamar quero discutir isso porque acho errado reclamar disso”, ele escreveu ainda nos primeiros tempos de Lava Jato, em 2015.

Sim, você não leu errado. Dallagnol – como parte de seus colegas procuradores – achava que seu salário era ruim. Ele recebia R$ 34 mil brutos mensais, além de mordomias como auxílios diversos e 60 dias de férias. Apenas as férias em dobro, um privilégio que apenas promotores e procuradores do MP e juízes têm no Brasil, lhe renderam quase R$ 200 mil quando deixou o MPF para se tornar abertamente um político. Levantamento publicado hoje pelo site Poder 360 mostra que o Ministério Público paga sete dos 10 maiores salários do país.

Foram elas, aliás, um dos motivos que fizeram Dallagnol deixar de concorrer ao Senado em 2018, segundo ele mesmo. Atualmente, o ex-Lava Jato ambiciona uma bem mais modesta eleição a deputado federal – se antes não for considerado inelegível graças ao enrosco no TCU.