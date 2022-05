Meu chuchu

A Febraban, entidade que reúne e faz o lobby dos banqueiros brasileiros, alardeou em comunicado à imprensa ontem uma “visita de cortesia visita de cortesia do deputado João Roma, ex-ministro da Cidadania e relator da Medida Provisória 1106/22, que trata do programa Auxílio Brasil”.

Roma é colega de Jair Bolsonaro no PL e deixou o ministério para ser o principal cabo eleitoral do presidente na Bahia, estado em que Lula tem larga vantagem na preferência do eleitorado. Deputado federal e pré-candidato a governador, Roma mandou instalar pelo interior do estado outdoors em que diz estar “junto a Bolsonaro pelo Auxílio Brasil de R$ 400″.

A visita, como de hábito, foi fechada à imprensa. Mas o tête-à-tête com Roma não foi o primeiro com políticos de alto escalão que Isaac Sidney Menezes Ferreira, o presidente da Febraban, teve desde o início de 2021, quando passou a manter “encontros periódicos com representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário”.

Desde então, passaram pela sala de visitas do sindicato dos banqueiros os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD mineiro, e um punhado de ministros bolsonaristas: Ciro Nogueira, da Casa Civil, do PP do Piauí e do Centrão; Marcelo Queiroga, da Saúde, auto-denominado o “Bolsonaro de jaleco”; Tarcísio Gomes de Freitas, à época na Infraestrutura e agora pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos; e Anderson Torres, o delegado da Polícia Federal que é filiado ao partido de Bolsonaro e ministro da Justiça ao mesmo tempo.

Além deles, também bebeu um cafezinho na Febraban Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil indicado por Bolsonaro e sujeito que se sente à vontade para servir de cabo eleitoral do capitão reformado junto ao empresariado. A lista chama a atenção por isso mesmo: não há um único nome da oposição, nem mesmo da auto-denominada terceira via.