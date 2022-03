Vem aí: Intercept e Pulitzer Center investigam grilagem de terras na Amazônia

Em 2021, você acompanhou no Intercept a série Pistas do Desmatamento, na qual o repórter Hyury Potter (nenhum parentesco com Harry) investigou sinais de crimes na Amazônia a partir de um grande levantamento sobre pistas de pouso clandestinas na floresta. O projeto só foi possível graças ao apoio da Rainforest Investigations Network, o RIN, do Pulitzer Center, que deu suporte financeiro para Potter passar um ano mergulhado no assunto – além de treinamento e apoio editorial, junto com o Intercept.

Com o trabalho, Potter encontrou uma mina de ouro de faturamento bilionário trabalhando com licenças irregulares, uma refinaria de ouro cujo sócio é um belga condenado por lavagem de dinheiro e um vídeo revoltante que revelou dois anos de destruição provocada pela garimpo ilegal em uma terra indígena. O esforço coletivo do RIN está entre os finalistas do prestigiado prêmio Sigma, de jornalismo de dados. Embora o projeto de Potter esteja na reta final, mas vocês ainda verão novas histórias dele aqui no Intercept.

A boa nova é que o RIN aprovou um novo projeto em parceria conosco para 2022. A repórter Fernanda Wenzel vai investigar a grilagem de terras públicas na região onde mais cresce o desmatamento na Amazônia. É um reforço fundamental para nossa cobertura ambiental. Fique ligado!